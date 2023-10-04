Japonya: Yendeki aşırı hareketliliğe karşı adım atacağız

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yaptığı açıklamada, Japonya'nın yendeki aşırı hareketlere karşı "herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden" uygun adımları atacağını söyledi.

Suzuki gazetecilere yaptığı açıklamada Tokyo'nun yeni desteklemek için gece boyunca döviz kuru piyasasına müdahale edip etmediği konusunda yorum yapmayacağını söyledi.

"Döviz kurları, piyasalar tarafından yönlendirilen ve temelleri yansıtan istikrarlı bir şekilde hareket etmelidir. Keskin hareketler arzu edilmeyen bir durumdur" diye konuşan Suzuki, "Hükümet piyasadaki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izliyor. Herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden aşırı oynaklığa karşı gerekli önlemleri almaya hazırız" dedi.

Psikolojik açıdan önemli olan dolar başına 150 seviyesinin altına gerileyen yen, Salı günü gece boyunca keskin bir şekilde güçlenerek bazı piyasa katılımcılarının Tokyo'nun para birimini desteklemek için müdahale ettiğine inanmasına yol açtı. Bu sabah Asya'daki işlemlerde dolar 149,27 yen seviyesinde.