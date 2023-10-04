Japonya döviz diplomatından döviz piyasası yorumu

Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı Masato Kanda, erken saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin yen hareketlerinin aşırı olup olmadığını belirlemek için ima edilen volatilite de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere baktıklarını söyledi.

Kanda, "Para birimleri tek bir günde ya da örneğin bir haftada çok fazla hareket ederse, bu aşırı oynaklık olarak değerlendirilir" dedi.

Kanda, "Durum böyle olmasa bile, tek taraflı hareketlerin belirli bir süre içinde çok büyük hareketlere dönüştüğünü görürsek, bu da aşırı volatilitedir" diye ekledi.

Hükümetin yendeki zayıflık karşısında artan endişesinin bir işareti olarak Kanda, bu sabah Başbakan Fumio Kishida ile "genel olarak ekonomiyi görüşmek" üzere bir araya geldiğini söyledi.

Kanda, Başbakan Kishida ile zayıf yen konusunu görüşüp görüşmediğini söylemekten kaçındı, ancak toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada herhangi bir müdahalenin yen seviyelerinden ziyade oynaklığı hedef alacağını vurguladı.

Kanda, Japonya'nın G7 ve G20 ortaklarıyla yaptığı ve aşırı döviz kuru hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğu yönündeki taahhüdü içeren anlaşmaya uygun hareket ettiğini de sözlerine ekledi.

Tokyo en son geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında yen satın almak için müdahalede bulunmuş, Japon para birimi sonunda dolar başına 151,94 ile 32 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.