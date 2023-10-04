Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 439,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 15.008 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.459 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.977 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 9.117 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 27.289 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,0470 ile Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair artan endişelerin pay piyasalarında satış baskısını arttığını belirterek, bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısının, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştığını hatırlatan analistler, verinin Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında sıkı duruşun sürdüğüne işaret ettiğini dile getirdi.

Analistler, ABD hazine tahvillerinde hızlanan satışlarla yükselişine devam eden 10 yıllık tahvil getirilerinin, yüzde 4,85'e çıkarak Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyesine geldiğini anımsatarak, yüksek tahvil faizlerinin ABD ekonomisini yavaşlatabileceği ve bu durumun da küresel ekonomiyi etkileyeceğini hatırlattı.

Öte yandan, ECB üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, geçen hafta Avro Bölgesi enflasyonunun eylülde son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini görmenin memnuniyet verici olduğunu ancak daha fazla ilerlemenin izlenmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.