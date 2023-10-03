Apara Piyasalar Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 4 ayın en düşük seviyesine indi
Giriş Tarihi: 3.10.2023 08:46

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 4 ayın en düşük seviyesine indi

Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi 4 ayın en düşük seviyesine indi

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, ABD'de Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi ve Fed'in sıkı finansal koşulları uzun süre daha devam ettirmeyi vaat etmesi bu sabah dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nikkei 225, yüzde 1,87 değer kaybederek 31.164,82 seviyesine geriledi. Endeks, Haziran ayı başından bu yana ilk kez 31 bin 200 puanın altına indi.

Endeks'te yer alan 225 hisseden 204'ü değer kaybetti, 20'si değer kazandı ve biri yatay seyretti.

Topix de yaklaşık %1 geriledi.

Nomura Securities stratejisti Maki Sawada, "Normalde yendeki zayıflık hisse senetlerinin, özellikle de ihracatçıların yükselmesi için bir neden olur çünkü denizaşırı karları artırır. Ancak hareketin arka planında uzun vadeli getirilerdeki artış olduğu için Nikkei üzerinde bir ağırlık oluşturuyor" dedi.

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Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 4 ayın en düşük seviyesine indi
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