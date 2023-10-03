Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi 4 ayın en düşük seviyesine indi

Nikkei 225, yüzde 1,87 değer kaybederek 31.164,82 seviyesine geriledi. Endeks, Haziran ayı başından bu yana ilk kez 31 bin 200 puanın altına indi.

Endeks'te yer alan 225 hisseden 204'ü değer kaybetti, 20'si değer kazandı ve biri yatay seyretti.

Topix de yaklaşık %1 geriledi.

Nomura Securities stratejisti Maki Sawada, "Normalde yendeki zayıflık hisse senetlerinin, özellikle de ihracatçıların yükselmesi için bir neden olur çünkü denizaşırı karları artırır. Ancak hareketin arka planında uzun vadeli getirilerdeki artış olduğu için Nikkei üzerinde bir ağırlık oluşturuyor" dedi.