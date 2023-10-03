OPEC+ üyelerinin yarınki toplantıda üretim politikalarını değiştirmeleri beklenmiyor

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısması ve dünya yakıt talebinin rekor seviyelere ulaşmasıyla ham petrol üç ay içinde %20'den fazla yükseldi.

OPEC+ delegelerinin Çarşamba günü yapılacak Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında herhangi bir politika değişikliği tavsiye etmeleri beklenmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al Mazrouei dün yaptığı açıklamada OPEC+'nın "doğru politikaya" sahip olduğunu söyledi.

Rapidan Energy Group Başkanı Bob McNally, "Petrol piyasası sıkışıyor ve iyice sıkışıyor ve daha da sıkılaşacak. Her şey Suudi Arabistan'ın ne yapacağına bağlı" dedi.