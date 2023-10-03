Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 444,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15,188 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 7.508 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.410 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 9.296 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 27.731 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, 1,0460'a gerileyerek 7 Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0480'de bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını hatırlatan analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, temel amaçlarının enflasyonla mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ve zayıflayan avronun oyun değiştirici bir etken olduğunu söyleyemem." dedi.

Faiz indirimleri hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirten Guindos, "Tahminlerimiz enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam edeceğine işaret ediyor ancak bu süreci çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü dezenflasyon sürecini baltalayabilecek unsurlar oldukça güçlü." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün ECB üyelerinin sözlü yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, veri gündemi tarafında da ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.