Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi’nin 34 bin puana çıkması bekleniyor

Bloomberg News tarafından yapılan ankete katılan stratejistlerin medyan tahminine göre Nikkei 225 Endeksi, Mart ayına kadar olan mali yılın ikinci yarısının sonunda 34.000'e yükselecek. Bu, Cuma günkü kapanışa göre %6,7'lik bir artış anlamına geliyor ve bu yılın Haziran ayında ulaşılan 33.772'lik gün içi en yüksek seviyeyi de aşıyor.

Invesco stratejisti David Chao, "Japonya önümüzdeki 12 ay boyunca en iyi performans gösteren gelişmiş piyasalar olacak" dedi. Chao, riske göre ayarlanmış getiriler gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda Japonya'nın cazip olduğunu söyledi.

Mizuho Securities Co. piyasa stratejisti Nobuhiko Kuramochi'ye göre, Japon hisse senetleri ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ara vereceğine dair beklentilerin güç kazanmasıyla yükselecek.