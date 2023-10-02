Brent petrol haftaya yükselişte başladı

Cuma günü 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 92,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,20 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı endişeleriyle geçen hafta yılın en yüksek seviyelerine çıkan petrol fiyatları, haftanın son günü yatırımcıların kar amaçlı satışlarıyla düşüş kaydetmişti.

Fiyatlar, haftanın ilk gününe kısmi yükselişle başladı. Söz konusu yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) çarşamba günü yapılacak toplantıda yıl sonuna kadar devam edilmesi planlanan üretim kesintilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair beklentilerle artan arz endişeleri etkili oldu.

Uzmanlar, söz konusu kesintilerin küresel ham petrol stoklarını daraltacağını ve özellikle ABD'de stokların son beş yılın en düşük seviyelerinde kalmasının fiyatlardaki yükselişi destekleyeceğini belirtiyor.

Ayrıca Rusya'nın dizel ihracatını yasaklaması ve Çin'den gelen ekonomik verilerin ülkenin toparlanma sürecinde sona gelindiğini göstermesi, fiyatların yükselişi hızlandırıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de, dün açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin son beş ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Buna göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), beklentileri aşarak 50,2 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,12 dolar aralığının direnç, 92,40 ile 92,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.