Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,22 puan artışla ve yüzde 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok artış yüzde 2,39 ile spor oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 8.334,94 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturulduğu bildirildi. Borsa İstanbul duyurusunda, "Büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla GSP oluşturuldu." ifadelerine yer verildi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra n Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.