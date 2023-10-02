Asya piyasalarında tatil havası

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 48,5 ile beklentilerin altın kalırken, dün Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,6 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile tahminlerin altında geldi.

Analistler, Çin ekonomisine dair açıklanan PMI verilerinin öngörülerin altında kalmasına karşın 50'nin üzerinde tutunmasının nispeten olumlu karşılanabileceğini söyledi.

Bir süredir gündemi meşgul eden Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 31.759 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi, yüzde 0,1 değer kazancıyla 149,8'i test ederek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.