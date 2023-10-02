ABD ve AB kritik mineraller konusunda anlaşmaya yakın

ABD ve AB, lityum ve nikel gibi AB'nin kritik minerallerinin, Kuzey Amerika'da üretilen ürünleri teşvik eden ABD Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında yeşil sübvansiyonlara hak kazanıp kazanamayacağını ve nasıl kazanacağını uzun süredir müzakere ediyorlar.

Jose Fernandez Brüksel'de verdiği brifingde her iki tarafın da yoğun müzakereler içinde olduğunu söyledi ve "Umutluyum, iyimserim. Müzakereler iyi gidiyor. Birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız ve bir anlaşmaya varacağımızdan eminim" dedi.

Fernandez, kritik minerallerle ilgili bir anlaşmayı, ABD'nin AB çeliğine uyguladığı ithalat tarifeleri konusundaki ikili anlaşmazlığı çözmeye yönelik ayrı bir müzakerenin sonucuna bağlama planı olmadığını da sözlerine ekledi.