New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,64 artarak 33.882,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artışla 4.328,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kazançla 13.337,71 puana yükseldi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin beklentilerin altında gerçekleşmesi pay piyasalarındaki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede hem kişisel gelirler hem de kişisel tüketim harcamaları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'er artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında arttı. Söz konusu endeks, yıllık bazda da yüzde 3,9 ile piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti.

Faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla 16 yılın zirvesini gören tahvil faizlerindeki gevşeme ile Fed yetkililerinden dün gelen "güvercin" tonlu açıklamalar da piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Öte yandan, ABD'de 2023 mali yılı yarın yerel saatle gece yarısı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongre'de henüz anlaşma sağlanamadı.

Analistler, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin katı tutumunun ABD hükümetini kapanmaya yaklaştırdığını belirtti.