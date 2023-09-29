Apara Piyasalar Japonya Maliye Bakanı'ndan döviz kuru açıklaması: Savunma hattımız yok
Giriş Tarihi: 29.9.2023 08:43

Japonya Maliye Bakanı'ndan döviz kuru açıklaması: Savunma hattımız yok

Japonya Maliye Bakanı’ndan döviz kuru açıklaması: Savunma hattımız yok

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Döviz kurlarındaki hareketlere karşı belirlediğimiz bir savunma hattı yok" açıklamasında bulundu.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, kur hareketleriyle başa çıkmak için "savunma hattı" belirlemediklerini belirtti ve yendeki zayıflığın "oldukça" ilerlediği uyarısında bulundu.

Suzuki, kur hareketlerinin aşırı hale gelmesi durumunda hiç bir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini yinelerken, "Savunma hattını olarak ifade edilen bir seviye belirlemiyoruz. Döviz hareketlerinin hızına odaklanıyoruz" diye konuştu.

Suzuki kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yenin zayıflığının oldukça ilerlediği görülüyor. Kur hareketlerini güçlü bir aciliyet duygusuyla yakından izliyoruz" dedi.

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Japonya Maliye Bakanı'ndan döviz kuru açıklaması: Savunma hattımız yok
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