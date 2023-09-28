Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseldi

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 447 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.231 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.356 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.087 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28.046 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0490'ı test ederek 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD ekonomisinin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da bugün gözler Almanya enflasyon verilerine çevrildi. Ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 4,6 olması öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ediyor.

ECB Üyesi Frank Elderson, faiz kararlarını verilere bağlı olarak toplantıdan toplantıya aldıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte ne yapacağımıza dair herhangi bir tahminde bulunmak bu yaklaşımla tutarlı olmaz." dedi.

Beklenenden daha uzun süreli bir yavaş büyüme dönemini öngördüklerini ifade eden Elderson, faiz oranlarını gerekli olduğu sürece kısıtlayıcı seviyelerde tutacaklarını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.