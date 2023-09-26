Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 450,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 15.267 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.610 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 azalışla 9.308 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 7.037 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 28.071 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0570'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, Lagarde'nın ECB'nin faiz oranlarını gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde tutacağına işaret ettiğini belirterek, faiz kararının gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun temel dinamikleri ve görünümüne ilişkin verilere dayalı olacağını vurguladığını aktardı.

Analistler, ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.