Moody’s Çin’de 2 gayrimenkul geliştirme şirketini izlemeye aldı

Moody's Investors Service, Çin'in gayrimenkul geliştirme şirketleri China Jinmao Holdings Group Ltd. ve China Vanke Co. olası not indirimi ile karşı karşıya bıraktı.

Jinmao'nun notu hali hazırda yatırım yapılamaz seviyenin sadece bir kademe üzerinde derecelendiriliyor, Vanke'nın notu ise üç basamak yukarıda yer alıyor.

Moody's notların izlemeye alınmasının, şirketlerin "Çin'in emlak piyasası için belirsiz toparlanma beklentileri arasında" zayıflayan kredi ölçümlerini ve finansallarını toparlama kabiliyetleri hakkındaki "yüksek belirsizlikleri" yansıtmakta olduğunu vurguladı.

Moody'b China Resources Land Ltd., China Overseas Land & Investment Ltd., China Overseas Grand Oceans Group Ltd., Yuexiu Property Co., Poly Developments and Holdings Group Co., Shum Yip Group Ltd. ve Greentown China Holdings Ltd. olmak üzere 7 inşaat şirketinin görünümünü negatife indirdi.