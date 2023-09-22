Küresel piyasalar merkez bankaları sonrası pozitif seyrediyor

Hafta genelinde, küresel çapta merkez bankalarının para politikası kararları açıklanırken, gelecek döneme dair alınan sinyallerle faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentisi arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ardından bugün de Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı.

Analistler, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Fed'in ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğin de federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korumuş ve yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışının daha sinyalini vermişti.

"Şahin" sözle yönlendirmeleriyle bilinen eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankanın faizleri daha da artırması ve o seviyelerde bir süre sabit tutması gerekebileceğini dile getirerek, enflasyonun yeniden hızlanma riskine karşı para politikasının bu şekilde olması gerektiğini vurguladı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 201 bin ile mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, bu durum iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğuna işaret etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,51 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,2'yi aşarak Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Öte yandan, ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco'nun, siber güvenlik yazılım şirketi Splunk'u satın alacağını açıklaması sonrasında hisseleri, yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Anlaşma haberi sonrasında Splunk'un hisseleri yüzde 21'e yakın yükseldi.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation şirketlerinde yöneticiliği bırakacağını bildirmesi sonrasında Fox'un hisseleri yüzde 3 ve News Corporation'ın hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 1,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,82 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcılar bölge genelinde açıklanacak öncü PMI verilerine odaklandı.

Dün BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizinin yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Politika faizi kararının dörde karşı beş üyenin oyu ile alındığı belirtilen açıklamada, Kurul'un dört üyesinin, Banka'nın faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Andrew Bailey, bu yıl ülkede enflasyonun daha da azalmasını beklediklerini ifade ederek, "Faiz oranları, işimiz tamamlayabilmek için yeterli yükseklikte ve uzun süreli olarak tutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede diğer merkez bankalarının da para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise art arda 5 faiz artırımının ardından politika faizini yüzde 1,75'te sabit tutarken,

İsveç Merkez Bankası politika faizinin 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltildiğini duyururken, Norveç Merkez Bankası da politika faizinin 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e çıkarma kararı aldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,78 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,33 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında ise BoJ'un faizi sabit bırakmasının ardından oynaklık arttı.

BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Banka, artan fiyatlar, yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmediğini duyurdu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, "tereddüt etmeden ek genişleme önlemleri alma" taahhüdünü devam ettirerek ileriye yönelik yönlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Son zamanlarda BoJ'ın onlarca yıldır uygulanan aşırı gevşek seyrini değiştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Öte yandan ülkede açıklanan verilere göre, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,2 artış gösterdi.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,64 değer kazancıyla günü 8.000,46 puandan tamamlarken, söz konusu yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkarmasının ardından geldi.

Dün, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

PPK karar metninde, Kurul'un; dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Duyuruda, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." ifadeleri dikkati çekti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 27,1330'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,1320 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda piyasa dolandırıcılığına ilişkin makul şüphe bulunması nedeniyle, 10 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve dünya genelinde öncü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: