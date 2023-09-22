JPMorgan Hindistan devlet tahvillerine endeks ekleyecek

Endeks sağlayıcısı, 28 Haziran 2024 tarihinden itibaren JPMorgan Devlet Tahvili Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar'a Hindistan menkul kıymetlerini ekleyecek. Yapılan açıklamaya göre Hindistan endekste maksimum %10 ağırlığa sahip olacak.

JPMorgan araştırma başkanı Gloria Kim liderliğindeki ekip yaptığı açıklamada, bu hamlenin Hindistan hükümetinin 2020'de yabancıların tamamen sahip olabileceği tahvilleri piyasaya sürmesinin yanı sıra yabancı portföy yatırımlarına yardımcı olacak adımları takip ettiğini söyledi. Ankete katılan gösterge yatırımcılarının neredeyse dörtte üçünün Hindistan'ın endekse eklenmesinden yana olduğu belirtildi.

Singapur'daki Standard Chartered Plc'nin Çin dışı Asya kurları eş başkanı Nagaraj Kulkarni, "Yabancı yatırımcılar büyük, kendine özgü faktörlere dayalı bir piyasaya erişebilecek, yerli yatırımcılar ise farklı risk-getiri tercihlerine sahip yatırımcıları memnuniyetle karşılayacak" dedi.

Kulkarni, kararın Mart 2025'e kadar 25 milyar dolara varan girişlere yol açmasını bekliyor.