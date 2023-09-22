Japon hisse senetlerinde Mart 2019’den bu yana görülen en büyük satış yapıldı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, yabancı yatırımcılar bir önceki haftanın neredeyse iki katı olan net 1,58 trilyon Yen (10,7 milyar $) tutarında hisse senedini elden çıkardılar.

Aizawa Securities fon yöneticisi Ikuo Mitsui, "Japon hisse senetlerini en başından beri satın alan yatırımcılar kar realize ediyorlar. Küresel olarak, risk ağırlıklı varlıkları biraz daha düşürmeye yönelik bir hareket var" dedi.

Mitsui, "Faiz oranlarının önemli ölçüde yükseleceği bir durumda değiliz, bu nedenle yıl sonuna doğru fonların tekrar gelip gelmeyeceğini bu ve bireysel şirketlerin performansı belirleyecek" diye konuştu.

Japonya Maliye Bakanlığı verileri yabancıların ülke tahvillerinden 439,4 milyar yen tutarından satın aldıklarını gösterirken, Japon yatırımcılar 885,5 milyar yen tutarında dış borçlanma kağıdı ve 62,6 milyar yen tutarında denizaşırı hisse senedi satın aldılar.