HSBC, ABD tahvilleri için tahminini yükseltti

HSBC stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, Fed'in ABD ekonomisinin genişlemeye devam edeceği ve enflasyonla mücadele için ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyacağı beklentisiyle 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri için yılsonu tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltmesine neden olduğunu yazdı.

HSBC sabit gelirler küresel başkanı Steven Major analistleri, "Fed'in son GSYH verilerinin desteğiyle şahin olmaya devam ettiği bir dönemde, kısa vadeli tahvil getirilerinin yüksek kalması için baskı var ve bu tüm eğriyi etkiliyor" değerlendirmesini yaptılar.

Banka, 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisinin 2024 yılını %3 seviyesinde tamamlamasını bekliyor.

ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili getirileri dün yüzde 4,49 ile son 16 yılın en yüksek seviyesini gördü