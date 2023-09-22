Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizi sabit bırakmasının ardından oynaklık arttı.

BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Banka, artan fiyatlar, yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmediğini duyurdu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, "tereddüt etmeden ek genişleme önlemleri alma" taahhüdünü devam ettirerek ileriye yönelik yönlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Son zamanlarda BoJ'un onlarca yıldır uygulanan aşırı gevşek seyrini değiştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Öte yandan ülkede açıklanan verilere göre, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,2 artış gösterdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 azalışla 2.508 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 3.132 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,68 değer kaybıyla günü 32.397 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 primle 148,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artarak 67.408 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 yükselişle 17.940 puanda bulunuyor.