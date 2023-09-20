Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 458,14 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 15.750 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.709 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.288 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.583 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 28.900 puanda bulunuyor.

Dün günü 0,1 azalışla 1,0679'dan tamamlayan avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0690 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif başlayan seyir, İngiltere'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından pozitife döndü.

İngiltere'de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda hız keserek yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterirken, piyasaların beklentisi bu ay yüzde 7 artış olacağı yönündeydi.

Birleşik Krallık'ta enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yarın 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 53'e geriledi. Veri öncesinde ise bu ihtimal yüzde 80 civarındaydı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin, faizi bu seviyelerde yeterince uzun süre koruyacağını belirtti.

Öte yandan İngiltere'de ağustos Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,4 artarken yıllık yüzde 2,3 azalarak beklentileri aştı. Almanya'da ise ağustos ÜFE aylık yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık yüzde 12,6 ile beklentilere paralel azaldı.

Analistler bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed faiz kararı ve Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.