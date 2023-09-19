New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 34.571,84 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 4.445,41 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 13.649,44 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Son ekonomik verilerin çekirdek enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinin sinyallerini verdiğini ifade eden analistler, ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de konut başlangıçları, ağustosta yüzde 11,3 azalarak 1 milyon 283 bine gerilerken, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. İnşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 6,9 artışla 1 milyon 543 bine çıkarken 10 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.