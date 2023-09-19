Küresel zeytin yağı fiyatları rekor seviyelerde

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) son raporuna göre, Akdeniz'deki "aşırı kuru hava" nedeniyle küresel zeytinyağı fiyatları Eylül ayında ton başına 8.900 dolara yükseldi. USDA, Ağustos ayındaki ortalama fiyatın bir önceki yıla kıyasla %130 daha yüksek olduğunu ve "gevşeme belirtisi göstermediğini" vurguladı.



Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı olan İspanya, aylardır yoğun bir kuraklıkla boğuşuyor. Devlet meteoroloji ajansı AEMET'e göre ülke aynı zamanda ortalama yaz sıcaklığının normalden 1,3°C daha yüksek olmasıyla en sıcak üçüncü yazını kaydetti.

Emtia piyasası istihbarat firması Mintec'in verilerine göre, İspanya'nın zeytinyağı üretimi son sezonda yaklaşık 610.000 tona geriledi. Bu da normal 1,3 ila 1,5 milyon ton olan üretime kıyasla %50'den fazla bir düşüş anlamına geliyor.

Mintec'in yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti Kyle Holland CNBC'ye verdiği demeçte, "Kuraklık koşullarının hüküm sürdüğü İtalya ve Yunanistan da dahil olmak üzere diğer büyük Avrupa zeytinyağı üreticisi ülkelerde üretimin azalmasına ilişkin endişeler durumun karmaşıklığına katkıda bulunuyor" dedi.

Analizde, "Türkiye'nin dökme zeytinyağı ihracatını askıya alma kararı işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Askıya alma, İspanya'da zaten sınırlı olan hacimleri daha da kötüleştirdi" değerlendirmesi de yapıldı.