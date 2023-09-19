Apara Piyasalar Country Garden sekizinci yerel tahvilinin vadesi uzatıldı
Giriş Tarihi: 19.9.2023 09:11

Country Garden sekizinci yerel tahvilinin vadesi uzatıldı

Country Garden sekizinci yerel tahvilinin vadesi uzatıldı

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden Holdings geri ödemelerini uzatmak istediği sekiz yerel tahvilden sonuncusu için de tahvil sahiplerinin onayını kazandı.

Bloomberg News'a konuşan iki tahvil sahibi, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden Holdings tahvilinin uzatılması teklifinin kabul edildiği konusunda bilgilendirildiklerini söylediler. Oylamanın son tarihi Pekin saatiyle Pazartesi günü 22:00 idi.

Bloomberg News tarafından görülen ve Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nın özel açıklama sistemine yapılan bildirimde de, Country Garden'ın bağlı ortaklığı Guangdong Giant Leap Construction Co'nun ödeme uzatmasının geçmesi halinde senet için rehinli garanti olarak en az 200 milyon yuan sağlayacağı belirtildi. Guangdong Giant Leap, garanti için rehin olarak 21 Ekim vade tarihli tahvili ihraç etti.

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Country Garden sekizinci yerel tahvilinin vadesi uzatıldı
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