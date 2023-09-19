Country Garden sekizinci yerel tahvilinin vadesi uzatıldı

Bloomberg News'a konuşan iki tahvil sahibi, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden Holdings tahvilinin uzatılması teklifinin kabul edildiği konusunda bilgilendirildiklerini söylediler. Oylamanın son tarihi Pekin saatiyle Pazartesi günü 22:00 idi.

Bloomberg News tarafından görülen ve Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nın özel açıklama sistemine yapılan bildirimde de, Country Garden'ın bağlı ortaklığı Guangdong Giant Leap Construction Co'nun ödeme uzatmasının geçmesi halinde senet için rehinli garanti olarak en az 200 milyon yuan sağlayacağı belirtildi. Guangdong Giant Leap, garanti için rehin olarak 21 Ekim vade tarihli tahvili ihraç etti.