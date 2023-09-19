Apara Piyasalar Çin hisse senetleri için tavsiyeler düşürüldü
Giriş Tarihi: 19.9.2023 08:56

Çin hisse senetleri için tavsiyeler düşürüldü

Çin hisse senetleri için tavsiyeler düşürüldü

BlackRock Investment Institute (BII), Çin'in emlak sektörüne ilişkin endişeleri ve teşviklerin sınırlı desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "nötre" düşürdü.

BlackRock Investment Institute (BII), Çin hisse senetleri için "Büyüme yavaşladı. Politika teşvikleri geçmişte olduğu kadar büyük değil" değerlendirmesini yapan BlackRock stratejisti Jean Boivin, "Yapısal zorluklar uzun vadeli büyümenin kötüleştiğine işaret ediyor. Jeopolitik riskler devam ediyor" dedi.

BII en son Şubat ayında Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesine yükseltmişti. O zamandan bu yana MSCI Çin Endeksi %13 değer kaybetti.

Çin hisse senetleri bu yıl dünyanın en kötü performans gösterenleri arasında yer alırken, Hang Seng China Enterprises Endeksi Ocak ayındaki en yüksek seviyesinden %20'den fazla düştü.

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Çin hisse senetleri için tavsiyeler düşürüldü
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