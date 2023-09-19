Chevron CEO’su petrol fiyatının 100 dolara seviyesine ulaşmasını bekliyor

Chevron CEO'su Mike Wirth, yaptığı açıklamada, petrol fiyatları için "Arz daralıyor, stoklar azalıyor. Trendler gösteriyor ki, 100 $/varil seviyesine yaklaşıyoruz" dedi.

Yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomi üzerinde bir miktar etkisi olduğunu, ancak temel faktörlerin sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirten Wirth, "Bu ekonomi üzerinde bir baskı oluşturuyor, ancak şu ana kadar ekonomi bunu tolere edebildi" dedi

ICE'de Kasım vadeli Brent petrolünde fiyat bugün 55 sent artışla varil başına 94,98 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünde fiyat 92 sent artışla 92,40 dolar oldu.