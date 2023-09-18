Yüzde 11 yükseldi: Petrol fiyatları artış gösterdi

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman'ın krallığın ham petrol politikası ve net sıfıra ilişkin görüşü hakkında bir konferansa hitap edecek olmasıyla birlikte OPEC+ arz kesintilerinin piyasayı sıkılaştırmasıyla petrol yükselişini sürdürdü.

Prens Abdülaziz bugün Calgary'de düzenlenecek olan Dünya Petrol Kongresi'nin açılış konuşmacıları arasında yer alacak.

Brent petrolünde fiyat son üç haftada yüzde 11 artarak varil başına 94 doların üzerine çıktı.

Vanda Insights kurucusu Vandana Hari, "Odak noktası muhtemelen bu hafta yapılacak Fed toplantısına çevrilecek, ancak artan arz sıkışıklığı ve azalan stoklar yükseliş eğilimini desteklemeye devam edecek" dedi.