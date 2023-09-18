Asya borsaları Çin hariç geriledi

Küresel piyasalar, merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya pozitif başlarken, bölgede gözler bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararına çevrildi.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomiye destek için zorunlu karşılıkları ikinci kez düşürmesine dikkati çekerek, söz konusu adımların devam edip etmeyeceğinin takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, BoJ'un para politikasında da değişime gitmesinin beklenmediğini söyledi.

Öte yandan, bugün Japonya'da tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,02 azalışla 2.574 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.123 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 67.769 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,4 düşüşle 17.980 puanda.