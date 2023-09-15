JPMorgan ABD devlet tahvillerinin yükselmesini bekliyor

JP Morgan Asset Management, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirisinin düşmesini ve yıl sonuna kadar yüzde 3,75'e ulaşmasını bekliyor.

Kuruuş'un varlık yönetimi çözümleri küresel başkanı Jed Laskowitz katıldığı bir seminerde yaptığı konuşmada "10 yıl vadelilerde uzun pozisyondayız, yıl sonuna kadar 10 yıllıkların kabaca %3,80-%3,75 seviyesinde olmasını bekliyoruz" dedi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bugüne kadar yaklaşık 45 baz puan arttı ve dün %4,29 oldu.

J.P. Morgan Asset Management küresel sabit gelir, döviz ve emtia grubu araştırma müdürü Kay Herr de gelecek yıl bir resesyon yaşanması olasılığının devam ettiğini, ancak daha hafif bir ekonomik yavaşlama durumunda da uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde bir ralli yaşanabileceğini söyledi.

Herr, "Bizim görüşümüze göre Fed'in faiz artırım işi bitti. Faiz artışlarının kümülatif ve gecikmeli etkileri yeterli ve Fed'in daha ileri gitmesine gerek yok" dedi.

Herr, son yedi Fed artış döngüsünde, 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin son faiz artırımı ile ilk faiz indirimi arasında ortalama 89 baz puan gerilediğini de söyledi.