Asya borsaları, Çin hariç yükseldi

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesiyle pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmesi ve bugün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi pay piyasalarındaki risk iştahını destekledi.

Bankadan yapılan açıklamada, kararın, "Ekonomik toparlanmanın temelini güçlendirmeyi ve piyasaya yeterli nakit sağlamayı amaçladığı" kaydedildi.

Bu yıl zorunlu karşılık oranını ikinci kez indiren PBoC, ilk 17 Mart'ta zorunlu karşılık oranında 25 baz puan indirime gitmişti.

Öte yandan bugün ülkede açıklanan verilere göre, ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 4,6 artışla beklentileri aşarken, işsizlik oranı da tekrar yüzde 5,2'ye geriledi.

Analistler, öngörülerin üzerinde gelen verilerin, Çin'in ekonomik aktivitesine ilişkin toparlanma sinyali verdiğini belirterek, bu durumun daha önceki teşvik önlemlerinin etkili olmaya başladığına yönelik kanıt olabileceğine dikkati çekti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.601 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 azalışla 3.125 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,1 değer kazancıyla günü 33.533 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 147,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artarak 67.762 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 18.223 puanda seyrediyor.