Tahvil fonu yöneticilerinden Fed yorumu

Tahvil fonu yöneticileri, Fed'in halihazırda yaptığı 525 baz puanlık faiz artışının tüketici fiyatları üzerinde etkisini göstermesinin an meselesi olduğuna inanıyorlar.

Janus Henderson Investors ABD Sabit Gelir Müdürü Greg Wilensky bir notunda, "Fed'in önümüzdeki aylarda göreceği ekonomik veriler onları beklemede tutacağından, bu döngü için muhtemelen son faiz artışını gördüğümüze inanıyoruz" dedi.

JP Morgan Varlık Yönetimi Baş Küresel Stratejisti David Kelly, Fed'in mevcut parasal sıkılaştırma döngüsünün zirvesine çoktan ulaştığına inanıyor. Kelly enflasyon verisinin ardından yayınladığı raporda, enflasyonun 2024'ün sonlarına doğru Fed'in %2'lik hedefinin altına gerileyeceğini öngördü.

Kelly, "Bugünkü rakamlardan sonra, Fed'in Eylül ayında yeni bir faiz artırımına gitmemesini beklemeye devam ediyoruz ve dengeli olarak, bu döngüde başka faiz artırımı beklemiyoruz" dedi.

BlackRock'ın Küresel Sabit Gelir Baş Yatırım Sorumlusu Rick Rieder da dün yaptığı açıklamada, daha büyük kamu açıkları ve büyük borç seviyeleri gibi yapısal faktörler nedeniyle enflasyonun zaman içinde COVID-19 salgını öncesine göre daha yüksek seviyelerde seyretme olasılığının "endişe verici" olduğunu söylemekle beraber, fiyat baskılarındaki yavaşlamanın bir miktar dalgalanma ile birlikte devam etmesini beklediğini ifade etti.

Rieder, "Enflasyonla mücadelede zaman zaman ılımlı hayal kırıklığı nöbetleri yaşanacak, ancak daha düşük ve daha sürdürülebilir enflasyon oranlarına yönelik eğilim bizim görüşümüze göre kalıcıdır" dedi.

CME FedWatch'a göre piyasa katılımcılarının yüzde 97'si Fed'in 20 Eylül'deki toplantısının sonunda faiz oranlarını değiştirmeyeceğine inanıyorlar, ancak 1 Kasım toplantısında 25 baz puanlık bir artış olasılığı yüzde 40 olarak fiyatlanıyor.