Çin MB, bankaların açık pozisyonlarını devam ettirmelerini istedi

Çin Merkez Bankası'nın ülkenin en büyük bankalarından piyasadaki döviz pozisyonlarını hemen sıfırlamaktan kaçınmalarını ve yuan üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için bir süre daha açık pozisyon taşımalarını istediğini öne süren kaynaklar, bu gayrı resmi "pencere yönlendirmesi" kapsamında, bankalardan müşterilerine yaptıkları ABD doları satışlarının ardından, spot döviz pozisyonları belirli bir seviyeye ulaşana kadar bankalar arası döviz piyasalarındaki pozisyonlarını sıfırlamamalarının istendiğini ifade ettiler.

Bu hamle, şirketler tarafından yapılan yoğun dolar alımlarının bir kısmının bankalar tarafından absorbe edileceği ve bir süre daha bankaların defterlerinde kalacağı, dolayısıyla da düşen yuan üzerindeki aşağı yönlü baskının kısmen azalacağı anlamına geliyor.

Kaynaklar, direktifin Çin MB'nin bu hafta başında birkaç ticari bankayla yaptığı bir toplantıdan geldiğini de ifade ettiler.

Çin yuanı bu yıl dolar karşısında %5'in üzerinde değer kaybetti.