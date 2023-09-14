Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 454,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 15.620 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 7.548 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.413 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.210 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 28.384 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,24 azalışla 1.0729 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0740 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yanı sıra karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa'da açıklanan veriler, ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugün politika faizini yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan artırması öngörülüyor.

Para piyasalarında, ayın başından bu yana Banka'nın yaklaşık yüzde 40 ihtimalle faiz artışına gideceği fiyatlanıyordu.

Analistler, ECB'nin faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Bugün, ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.