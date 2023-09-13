Küresel petrol arzı günlük yaklaşık 280 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ağustos ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimi ağustosta önceki aya göre, günlük 200 bin varil artışla 51 milyon varil oldu. Söz konusu artışta İran, Nijerya, Irak ve Bahreyn'in üretim artışları etkili oldu. Grubun üretimi temmuzda Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintileriyle son iki yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Günlük ham petrol arzı 9,5 milyon varil seviyesinde sabit kalan Rusya, ağustosta üst üste ikinci ay Suudi Arabistan'ı geride bırakarak grubun en büyük ham petrol üreticisi olarak kayıtlara geçti.

OPEC+ dışı ülkelerin üretimi ise ocaktan bu yana günlük yaklaşık 1,9 milyon varil artış kaydederken, sadece ABD'nin üretimi günlük 800 bin varil civarında arttı. Söz konusu ülkelerin üretimi ağustosta Kanada ve Çin'den gelen ilave üretimle günlük yaklaşık 50,5 milyon varil seviyesine ulaştı.

Böylece, dünyada günlük petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık 280 bin varil artarak 101,5 milyon varil oldu.

Rapora göre, OPEC+ grubunun en büyük üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın günlük yaklaşık 1,3 milyon varil kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacağını duyurması piyasaları ciddi bir arz açığıyla karşı karşıya getirdi.

Küresel petrol üretiminin bu yıl geçen yıla göre günlük 1,5 milyon varil artışla 101,6 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Bu artışta ABD, İran ve Brezilya en büyük paya sahip olacak.

Mayıstan bu yana uyguladığı gönüllü kesintilerle üretimi geçen yıla göre yaklaşık günlük 900 bin varil azalan Suudi Arabistan'ın ise bu yıl üretimi en çok düşen ülke olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise küresel petrol arzının bu yıla göre 1,7 milyon varil artışla günlük 103,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu arz artışına OPEC+ dışı ülkelerin katkısının günlük 1,3 milyon varil, OPEC+ ülkelerinin ise günlük 400 bin varil olması bekleniyor.

ÇİN'DE EKONOMİK TOPARLANMA BEKLENTİSİ TALEP ARTIŞINDA ETKİLİ OLACAK

IEA, küresel petrol talebinin bu yıl sonunda geçen yıla göre günlük 2,2 milyon varil artışla 101,8 milyon varile ulaşarak salgın öncesi seviyelerin üstüne çıkacağını tahmin ediyor. Bu artışta, Çin'de yeniden canlanan tüketimle birlikte jet yakıtı ve petrokimya hammaddelerine talebin etkili olması bekleniyor.

Küresel talebin gelecek yıl ise bu yıla göre günlük 990 bin varil artarak günlük 102,8 milyon varile ulaşacağı öngörülüyor.