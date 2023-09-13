Gözler ABD enflasyon verisinde: Dolarda dalgalanma olabilir

DZ Bank Research analisti Sandra Striffler, ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak enflasyon verilerinin, beklendiği gibi manşet enflasyonun yükseldiği ancak çekirdek enflasyonun düştüğü karışık bir tablo çizmeleri halinde ABD dolarında dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi.

Striffler, "Genel ve çekirdek oranların farklı yönlerde hareket edeceği beklentisi, başlangıçta doların daha dalgalı hareket etmesine neden olabilir ve dolar, sağlam ABD ekonomik ortamı nedeniyle nihayetinde 'şahin' tarafı tercih edebilir" dedi.

WSJ'nin anketine katılan ekonomistler, Temmuz ayında %3,2 olan manşet enflasyonun Ağustos ayında %3,6'ya yükselmesini, çekirdek enflasyonun ise %4,7'den %4,3'e düşmesini bekliyor.