Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 453,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.655 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.517 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.361 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 7.230 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 28.544 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir izlenirken, yatırımcılar bölge genelindeki yoğun veri gündemine odaklandı.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretimi verisi takip edilecek.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en güçlü hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararında olacak.

Analistler, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 54'e çıktığını aktardı. Hafta başında bu ihtimal, yüzde 40 seviyesinde bulunuyordu.