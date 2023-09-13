Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Küresel piyasalarda arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlenirken, Hindistan pay piyasaları pozitif ayrıştı. Bölge genelinde ABD enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, 6 tahvil için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğini duyurduktan sonra bir alacaklının daha şirketin ödeme süresini uzatmayı kabul ettiği bildirdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Güney Kore'de işsizlik oranı, ağustosta yüzde 2 seviyesine inerek Haziran 1999'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Japonya'da yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta yüzde 3,2 artarak beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 azalışla 2.534 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 düşüşle 3.116 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,21 azalışla günü 32.707 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 0,1 artışla 147,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 67.328 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,2 azalışla 17.991 puanda seyrediyor.