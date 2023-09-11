Emtia piyasası sert düşüşlerin görüldüğü bir haftayı geride bıraktı

Emtia piyasası, geçen hafta negatif seyretti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin sürmesi emtia piyasasını olumsuz etkiledi.

Bir süredir Fed'in yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik tahminler baskın olurken, hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminler güçlendi.

Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesi de emtia piyasasındaki risk iştahını azalttı.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Ülkede ayrıca ağustosta, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 azalarak 284,9 milyar dolara, ithalat da yüzde 7,3 düşüşle 216,5 milyar dolara geriledi.

Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin azalması da emtia piyasasında talebe yönelik endişelere neden oldu.

PALADYUM ARALIK 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Değerli metallerde geçen hafta sert düşüşler görüldü. Haftayı altın yüzde 1,1, gümüş yüzde 5,2, platin yüzde 7 azaldı. 1.185,24 dolarla Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gören paladyum da haftayı yüzde 1,7 düşüşle tamamladı.

Yükselen tahvil faizleri ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam etmesiyle altının ons fiyatı değer kaybetti.

Analistler, Fed'in şahin adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, altının ons fiyatı düşüş eğilimi içerisinde olduğunu kaydetti.

Geçen hafta baz metallerde de düşüş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 3,5, kurşun yüzde 1,4, alüminyum yüzde 2,4, nikel ve çinko yüzde 3,1 değer kaybetti.

BRENT PETROL YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ 2. HAFTAYA TAŞIDI

Geçen hafta emtia piyasasındaki düşüş eğilimine karşın Brent petroldeki yükseliş devam etti. Brent petrol geçen hafta yüzde 1,6 arttı.

Dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının etkisiyle Brent petrol yükseliş eğilimini sürdürdü.

Küresel arzda düşüş yaşanacağı endişesi fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü ülkedeki petrol stoklarının 5,5 milyon varil düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz ize haftayı yüzde 5,8 düşüşle tamamladı.

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki çalışanları greve başlamasına karşın , ılıman geçen kış döneminde zayıf ısıtma talebinden kaynaklanan yüksek stoklar nedeniyle doğalgaz fiyatları düştü.

ŞEKER, EKİM 2011'DEN KAKAO DA MART 2011'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Tarım emtialarında ise geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday haftayı yatay tamamlarken, pirinç yüzde 3,3, soya fasulyesi yüzde 0,4 değer kaybetti. Mısır ise yüzde 0,3 değer kazandı.

Petrol fiyatlarının yüksek kalmasıyla talebe yönelik artan beklentiler, mısırda yükselişe neden oldu. Dünya pirinç üretim tahminlerinin artış göstermesi ise pirinçte değer kaybına neden oldu.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4,4, kahve yüzde 2,5 azalırken, şeker yüzde 2,3 kakao yüzde 1,4 artış kaydetti. Şeker 0,2710 dolarla Ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi, kakao da 3.697 dolarla Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şeker piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan endişeler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 2,12 milyon ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor. Hindistan'ın şeker üretimi beklentileri düşüş gösteriyor. El Nino etkisiyle birlikte üretimin azalacağı endişeleri var.

Dünyanın önde gelen şeker ticareti firmalarından Alvean, Hindistan mahsullerindeki kötü görünümün küresel tatlandırıcı stoklarını aşağıya çekmesi nedeniyle şekerde açık oluşmasını bekliyor.

Kakao fiyatları, Nijerya'nın para birimi Naira'daki devalüasyon ve ülkede yaşanan kakao çekirdeği kıtlığı nedeniyle yükseldi.

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik artan endişeler ise kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı 2022/23 sezonunda kahvede 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor.