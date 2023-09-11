Çin’den yatırım teşviği: Sigorta şirketlerine kuralları gevşetti

Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi (NAFR) blue-chip hisseler ve teknoloji hisselerine sigorta şirketlerinin yatırım yapmaları için verdiği risk ağırlığını azaltarak onları borsaya daha fazla yatırım yapmaya teşvik etti.

NAFR web sitesinde yaptığı açıklamada CSI300 Endeksi bileşenleri için risk ağırlığının 0,35'ten 0,3'e düşürüleceğini, Şangay'ın teknoloji odaklı STAR Piyasasında listelenen hisse senetleri için ise 0,45'ten 0,4'e düşürüleceğini belirtti.

Daha düşük bir risk ağırlığı, sigortacıların yatırım yapması için daha fazla sermayeyi serbest bırakacak.

Buna ek olarak, denetleme kurumu Çin'de ağırlıklı olarak altyapı projelerine para aktaran Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO) yapılan yatırımlara verdiği risk ağırlığını da düşürdü.

Ayrıca Çin'in stratejik ve gelişmekte olan sektörlerindeki özel sermaye yatırımları için nispeten düşük bir risk ağırlığı belirledi.