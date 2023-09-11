Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 458,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 15.830 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.522 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.299 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.430 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 28.474 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi de haftaya yüzde 0,2 artışla 1,0720 seviyesinden başladı.

Analistler, Avrupa borsalarının, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının açıklanacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Avrupa'da enflasyon ve resesyon ikileminin varlığını korumaya devam ettiğini aktaran analistler, ECB'nin bu hafta gerçekleştirilecek eylül toplantısının ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Analistler, son dönemde bölgede açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller verdiğini ifade ederek, para piyasalarında, ECB'nin yüzde 62 ihtimalle faizi sabit bırakacağının fiyatlandığını kaydetti.

Banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de geçen hafta devam ederken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, para piyasalarında bankanın eylül toplantısına dair fiyatlamalarda faiz artışı ihtimalinin hafife alındığını düşündüğünü aktarmıştı.

Analistler, bugün ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini bildirdi.