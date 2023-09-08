Wall Street’in en kötümserinden biri S&P 500 için yıl sonu beklentisini yükseltti

Wall Street'in en kötümserlerinden biri BNP Paribas SA ABD hisse senedi ve türev stratejisi başkanı Greg Boutle, S&P 500 Endeksi için aşağı yönlü tahminini geri çekti.

Buetle, S&P 500'ün yılı 2022'de bitirdiği yere göre %11 ve Temmuz'daki zirveye göre %26 düşüş 3.400'de bitireceğini tahmin etmişti.

Ancak bu hafta, piyasanın kasvetli tahminlere meydan okumasının ardından Boutle beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Boutle hedefini 4.150'ye yükselterek yılın son dört ayında Morgan Stanley'den Mike Wilson ya da Piper Sandler & Co.'dan Michael Kantrowitz'e göre daha az düşüş öngördü.

S&P 500 dün 4.451 puan seviyesinden kapandı.

Boutle verdiği bir röportajda, "Bu yılki görünümümüz her zaman ABD'de bir resesyon yaşanacağı fikrine dayanıyordu. Bence biz ve sokaktaki pek çok insan ABD'deki verilerin dayanıklılığı karşısında şaşırdık" diye konuştu.

BNP Paribas'ın 3.400 hedefini "optimal olandan daha uzun süre" koruduğunu söyleyen Boutle, "Bunun nedeni fiyat hareketlerinin farkında olmamamız değildi. Yaptığımız şeyin piyasayı işaretlemek değil, bunun yerine bir tahmin açısından mantıksal olarak tutarlı bir şey üzerine görüş bildirmek olduğundan emin olmak istedik" dedi.