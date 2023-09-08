Küresel tahıl üretiminde rekor bekleniyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayınladığı Tahıl Arz ve Talep Özeti'nde küresel buğday üretiminin 2022'ye göre yüzde 2,6 azalırken, iri taneli tahılların toplam üretiminin yüzde 2,7 artacağının ve mısır üretiminin Brezilya ve Ukrayna'daki güçlü rekolte sayesinde 1 milyar 215 milyon ton ile yeni bir rekora ulaşacağı tahmin etti.

Temmuz ayından bu yana yapılan hafif aşağı yönlü revizyona rağmen, 2023/24 sezonunda dünya pirinç üretiminin bir önceki sezona göre yüzde 1,1 oranında artacağı öngörüldü.

Önümüzdeki sezonda dünya tahıl kullanımının 2022/23 seviyesinin yüzde 0,8 üzerinde, 2 milyar 807 milyon ton olacağı tahmin edildi.

2023/24 pazarlama sezonunun kapanışında dünya tahıl stoklarının yıllık yüzde 2,2 artışla 878 milyon ton olacağı tahmin ediliyor ve bu da FAO'nun "tarihsel bir perspektiften bakıldığında genel olarak rahat bir küresel arz seviyesi" olarak gördüğü yüzde 30,5'lik bir dünya stok/kullanım oranına işaret ediyor.

Dünya pirinç stoklarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 198.1 milyon tona ulaşacağı tahmin edilirken, Çin ile birlikte Hindistan'ın önceki sezonlarda olduğu gibi bu miktarın yaklaşık dörtte üçünü elinde tutacağı tahmin ediliyor. Diğer ülkeler tarafından tutulan toplam pirinç rezervlerinin ise yılı üst üste ikinci kez daralarak 51.4 milyon ton ile son dört yılın en düşük seviyesine gerileyerek kapatacağı öngörülüyor.

FAO, 2023/24 dünya tahıl ticareti tahminini bir önceki pazarlama sezonuna göre yüzde 1,7 düşürerek 466 milyon tona indirdi. Buğday ve mısır ticaret hacimlerinin, devam eden savaşla bağlantılı ticaret kesintileri nedeniyle Ukrayna'nın düşen ihracatı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı düşeceği tahmin ediliyor. FAO ayrıca Hindistan'ın ihracat kısıtlamalarını artırmasını göz önünde bulundurarak dünya pirinç ticareti tahminini Temmuz ayı rakamlarına göre düşürdü. FAO, bu kısıtlamaların süresi ve uygulama kapsamı belirsiz olsa da, uzun sürmesi ve El Niño'nun diğer Asyalı ihracatçılarda üretim kısıtlamalarına neden olması halinde, 2024 pirinç ticaretinde öngörülen toparlanmayı mütevazı tutabileceğini söyledi.