Japonya’dan kurlarda yaşanan aşırı dalgalanmaya ilişkin açıklama

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, kurlarda hızlı hareketlerin istenmediğini ve yetkililerin aşırı dalgalanmalara karşı herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Fed'in inatla yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yüksek tutabileceği beklentisiyle ABD doları bu hafta Japon yeni karşısında son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 148'e yaklaştı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Para birimlerinin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi önemli. Aşırı hareketler istenmeyen bir durum" diye konuşan Maliye Bakanı Suzuki, "Döviz piyasasındaki hareketleri yüksek bir aciliyet duygusuyla dikkatle izleyeceğiz. Döviz hareketleri aşırı hale gelirse herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğiz" dedi.

Dolar, geçtiğimiz Eylül ayında Japonya'nın 24 yıl sonra ilk yen alım operasyonun yapmasını tetikleyen 145 yen seviyesini çoktan aşmış durumda. Bazı yatırımcılar bir sonraki eşiği, geçtiğimiz Ekim ayında art arda iki müdahaleyi tetikleyen ve psikolojik açıdan kilit bir seviye olarak kabul edilen 150 yen civarında görüyor.

Bakan Suzuki, 9-10 Eylül tarihlerinde G20 liderleri bir araya geldiğinde güçlü doların bir tartışma konusu haline gelebileceğini söylemekten kaçındı ancak gündemde olması muhtemel diğer konulara dikkat çekti.

Suzuki, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve küresel politika sıkılaştırmasının devam etmesi nedeniyle küresel ekonomide aşağı yönlü riskler devam ediyor. G20 liderlerinin dünya ekonomisinde istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yardımcı olabilmeleri için G20 zirvesinin yapıcı bir diyalog yürütmesini ve anlamlı sonuçlar üretmesini umuyorum" dedi.