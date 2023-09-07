ABD’de borçlanma tavanı üzerinde uzlaşma için Kongre’nin zamanı azaldı

ABD'de Demokratlar, federal borçlanma tavanının geçici olarak artırılmasını öngörecek finansman uzlaşısının Ukrayna'nın savaş çabaları için milyarlarca dolar daha fazla yardım içermesini istiyor.

Demokratların liderliğindeki Senato'nun kabul edebileceği herhangi bir geçici anlaşmanın, Cumhuriyetçilerin talep ettiği harcama ve politika tavizlerini içermesi pek olası görünmüyor. Muhafazakar Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu üyeleri hükümetin kapanmasından korkmadıklarını ve Demokratları sığınma talebinde bulunan mültecilere yönelik sürecin sertleştirilmesi gibi öncelikleri kabul etmeye zorlamak için bir kapanma tehdidinden yararlanmayı planladıklarını ifade ediyorlar.

Teksaslı Cumhuriyetçi Chip Roy Pazartesi günü yaptığı açıklamada muhafazakârların karşı çıktığı programlarda kesinti yapmayan bir geçici tasarının "başlangıç olamayacağını" söyledi.

Kapanma ve bunun sonucunda ortaya çıkan aksaklıklar, özellikle de yeniden seçim yılı öncesinde ekonomiyi zayıflatırsa, görevdeki her başkan için bir risk teşkil eder. Ancak Cumhuriyetçilerin kışkırttığı önceki kapanmalar partinin seçmen nezdindeki itibarına zarar verdi ve Beyaz Saray kapanma tehdidini şimdiden GOP'u aşırılık yanlısı olarak göstermenin bir başka yolu olarak kullanıyor.

Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mitt Romney bu tehdidi partisi için kaybettiren bir strateji olarak değerlendirdi ve "Daha önceki kapanmalara bakarsanız, Cumhuriyetçiler temelde teslim oldular ve kapanma herhangi bir para tasarrufu sağlamadı. Aslında daha fazla paraya mal oldu" dedi

Harcamalarının zayıflaması bekleniyor.