16 senenin en düşüğü: Yuan, dolar karşısında değer kaybetti

Çin iç piyasasındaki yuan, ülke ekonomisine ve finansal piyasalara yönelik karamsarlığın artmasıyla birlikte dolar karşısında 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkenin para birimi yüzde 0,2 kayıplar dolar başına 7,3294'e gerilerken Çin dışı piyasada da benzer büyüklükte bir düşüş yaşandı.

Yuandaki zayıflama, Çin Merkez Bankası'nın Perşembe günü günlük referans oranını art arda 54'üncü günde de beklenenden güçlü bir seviyede belirlenmesine rağmen yaşandı. Bu Bloomberg'in 2018 yılında yuanın sabitlemesine ilişkin tutmaya başladığı tahmin anketi için en uzun seri olarak kayda geçti.

DESTEK ÖNLEMLERİNE RAĞMEN DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ



Çin'in giderek kasvetli ekonomik görünümü ve ABD ile politika ayrılığı nedeniyle baskı altında olan iç piyasadaki yuan, yetkililerin düşüşü yavaşlatmak için destek önlemleri artırmasına rağmen tehlikeli şekilde yüzde 2'lik işlem bandının zayıf ucuna yaklaştı.

Kur sabitleme veya devlet bankalarından dolar satmalarını istemek gibi yöntemlerin, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde bir toparlanma yaşanmadan ya da daha az şahin bir Fed olmadan oyunun kurallarını değiştirip değiştirmeyeceğine dair şüpheler sürüyor.

Uzmanlar bu konuda sorumlası gereken sorunun ise Çin'in yuan için çizgiyi hangi seviyede çekeceği ve düşük yuanın, istikrarsızlaştırıcı bir sermaye çıkış sarmalı riskinin hangi noktada ekonominin gördüğü potansiyel faydalara ağır basacağı olduğunun altını çiziyor.

DBS Bank Makro Stratejisti Wei Liang Chang yaşanan düşüşle ilgili, "Yuanın çok fazla zayıflamasına izin vermek, Asya genelinde rekabetçi değer kaybı riskine yol açacak, sermaye çıkışlarını teşvik edecek ve ihracat sektörüne yalnızca küçük faydalar sağlayacaktır. Çin'in yuandaki değer kaybına göz yummaya devam edeceğine ve doların keskin bir şekilde güçlenmesi durumunda bazı düzeltmeler yapılmasına izin vereceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BU YIL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 6'YA YAKIN DEĞER KAYBETTİ



Doların küresel çapta güçlenmesiyle yuan bu yıl yüzde 6'ya yakın değer kaybetse de diğer başlıca para birimleri karşısında daha iyi bir performans sergiledi. Çin para biriminin işlem gören emsallerinden oluşan bir sepete karşı göstergesi yaklaşık yüzde 2 yaşadı.

Bazı stratejistler Çin'in yuanın zayıflama eğilimini tersine çevirecek kadar sert bir şey yapmasının pek olası olmadığını savunuyor. Pekin geçtiğimiz aylarda, devlete ait bankalardan dolar satmalarını isteyerek yuanı desteklemeye çalışırken bir yandan da kısa vadeli döviz fiyatlarını sıkıştırmak için offshore likiditeyi sıkılaştırmaya çalışıyordu.

Jefferies'den Brad Bechtel, "Dolar-yuan'ın büyük düzeltmeye rağmen inatla 7,30'un üzerinde kalması, baskının hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor. PBOC kesinlikle bir çeşit büyük devalüasyon olayı yaşamamaya çalışacak çünkü bu durum yuan istikrarı, yuanın ticari para birimi olması, potansiyel rezerv para birimi vb. fikrini mahvediyor" değerlendirmesinde bulundu.