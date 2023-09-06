Üretim kısıntılarının uzatılması etki etti: Petrol fiyatları yükseldi

Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü yaptıkları arz kısıntılarını yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının ardından petrol fiyatları Kasım ayından bu yana gör8ülen en yüksek seviye çıktı.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü dün yüzde 1,3 artışla 87 dolar/varil civarında işlem gördü.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 91,109 dolara kadar yükseldi ve ilk kez 90 doların üzerinde kapandı.

Brent petrolü bu sabah düne göre 1 cent artışla 90,05 dolardan işlem görüyor.



ANZ Group Holdings'in Adelaide Timbrell'in liderliğindeki analistleri tarafından hazırlanan yatırımcı notunda, "Petrol arzı üzerindeki daha fazla kısıtlama, petrol fiyatlarının iyi desteklendiğini gösterdi. Piyasa, üretim üzerindeki kısıtlamaların bir sonucu olarak stoklarda büyük düşüşler görecektir" dedi.



Goldman Sachs Group da yayınladığı raporda, "OPEC+'nın hamleleri fiyatlara ilişkin görünümüne yükseliş riskleri getirdi" dedi. Goldman analistleri raporda, Brent fiyatının varil başına 100 doların üzerine çıktığı bir senaryonun da bulunduğu çeşitli senaryoların ana hatlarını ortaya koyarlarken, bunun bir temel durum görüşü olmadığını da vurguladılar.