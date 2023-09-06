Morgan Stanley’den gelişmekte olan piyasa para birimlerine dair açıklama

Morgan Stanley, Çin'in büyüme risklerinin sadece yuan üzerinde değil, aynı zamanda zayıf küresel ekonomi üzerinde de baskı yarattığına dair endişeleri işaret ederek gelişmekte olan piyasa para birimlerinde düşüş yaşanacağı görüşüne dönüş yaptı.

James Lord liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri, gelişmekte olan piyasa para birimleri için "nötr" olan duruşlarını değiştirmelerinin ve kısa pozisyon almalarının nedeni olarak, offshore yuandaki zayıflığı ve Çin'deki makro zayıflığın gelişmekte olan piyasaların geri kalanına da yayılması riskini gösterdiler.

Morgan Stanley stratejistleri, Asya para birimlerinin, özellikle Singapur doları, baht, won ve ringgit'in Çin'deki büyümenin yavaşlamasına en çok maruz kalan para birimleri olduğunu, rupi ve Türk lirası gibi gelişmekte olan piyasalardaki emsallerinin ise daha iyi konumlandırılabileceklerini yazdı.

Yayınlanan nota göre, ticaret bağlantıları ve tahvillerinin offshore yuanın performansına ne kadar duyarlı olduğu göz önüne alındığında, Panama, Zambiya, Angola ve Ekvador, zayıflayan bir Çin ekonomisine karşı en büyük aşağı yönlü riske sahip olabilir.

"Kısa vadede Çin'in görünümüne yönelik duyarlılıkta önemli bir toparlanma beklemiyoruz," diye yazan stratejistler, düşük özel sektör güveni, emlak sektöründeki borçlanma ve borçtan demografiye kadar uzun vadeli sorunları gerekçe gösterdi.

Morgan Stanley, yuanın zayıflayacağını öngören tek Wall Street bankası da değil. Goldman Sachs Group Inc. de Danny Suwanapruti liderliğindeki stratejistler tarafından yazılan bir nota göre, yuandaki zayıflığın zayıf ihracat, durgun iç tüketim ve deflasyonist baskılarla genişlemesini bekliyor.

Ancak Goldman Sachs, Çin Merkez Bankası'nın destek önlemlerinin yuanın değer kaybının hızını azaltacağını söyledi ve "Piyasadaki en önemli endişelerden biri, zayıf CNY'nin önemli miktarda sermaye çıkışına yol açıp açmayacağı. Ancak döviz rezervleri yüksek, ticari bankaların dış varlıkları artırıldı ve PBOC sermaye çıkış kanallarını sıkılaştırdı" değerlendirmesini yaptı.