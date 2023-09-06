Japonya: Hükümet herhangi bir seçeneği dışlamadan mücadeleye hazır

Japon yeni, ABD dolar karşısında son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi ve düşüşün devam etmesi halinde Japon hükümetinin müdahale edeceği uyarıları geldi.

Japonya'nın kur politikasından sorunlu isim olan uluslararası ilişkilerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, döviz piyasasında spekülatif hareketlerin görülebileceğini söyledi ve Tokyo'nun gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu uyarısında bulundu.

Kanda, "Bu hareketler devam ederse, hükümet herhangi bir seçeneği göz ardı etmeden bunlarla uygun şekilde ilgilenecektir" dedi.

Yatırımcıların Tokyo'nun geçen yılın Ekim ayından bu yana ilk kez piyasaya müdahale etme riskini tartmasıyla bu yorum yenin dolar karşısında kısa süreliğine 147,37 seviyesine gerilemesine yol açsa da dolar yeniden değer kazanarak 147,82 seviyesine ulaştı.

Kanda, para birimlerinin ekonomik temellerin bir yansıması olarak piyasada istikrarlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hızlı hareketler yaşandığına dikkat çekti.

Yetkililerin piyasayı yüksek bir aciliyet duygusuyla izlediğini de ifade eden Kanda, "Bu gelişmeler işletmelere ve hane halkına belirsizlik getiriyor ve bu da ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratacak" dedi.