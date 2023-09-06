G7 üyelerinden Rus petrolü açıklaması

G7 üyeleri ve müttefikleri, küresel ham petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Rus ham petrolünde fiyatın sınırın üzerinde işlem görmesine rağmen, fiyat sınırının düzenli olarak gözden geçirilmesini rafa kaldırdı.

Avrupa Birliği ve Avustralya ile birlikte G7 ülkeleri geçtiğimiz Aralık ayında Rus petrolüne tavan fiyat mekanizması getirmiş, bunu Şubat ayından itibaren akaryakıta getirilen tavan fiyat mekanizması takip etmişti. Başlangıçta AB ülkeleri tavan fiyatı her iki ayda bir gözden geçirmeyi ve gerekirse ayarlamayı kabul etmişlerdi. Ancak G7, Mart ayından bu yana üst sınırı gözden geçirmedi ve G7 politikaları hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, grubun fiyat tavanını ayarlamak için acil bir planı yok.

Kaynaklar, "Haziran ya da Temmuz ayında bir gözden geçirme yapmak ya da en azından bu konuda konuşmak için bazı görüşmeler oldu, ancak bu hiçbir zaman resmi olarak gerçekleşmedi" ifadelerini kullanırken, bazı AB ülkelerinin gözden geçirme konusunda istekli olmalarına karşın, ABD ve G7 üyelerinin değişiklik yapma konusunda çok az iştahlı olduklarını söylediler.

Verilen bilgilerde, bu ay sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu oturumları sırısınd üst sınıra ilişkin görüşmeler için gayrı resmi bir platform oluşabileceği de ifade edildi.

Mekanizma, üçüncü ülkelerin, ham petrol için varil başına 60 dolar, ağır yakıt için varil başına 45 dolar ve benzin ve dizel gibi hafif yakıt için varil başına 100 dolar olan fiyat sınırlarını aşmadıklarını kanıtlamaları halinde, Batılı gemi sigortası kullanarak Rus yakıtı satın almalarına izin veriyor.